На захист прикарпатських церков від пожеж виділять 400 тис

2 лютого на засіданні комісії облради з питань гуманітарної політики погодили рішення відилити для встановлення протипожежних сигналізацій 400 тис грн.

“Загалом встановлення однієї сигналізації, залежно від розмірів церкви, обходиться від 10 до 30 тисяч. Заходи будуть проведені у церквах національного, місцевого та регіонального значення”, – пояснив чиновник.

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