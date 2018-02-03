На захист прикарпатських церков від пожеж виділять 400 тис

2 лютого на засіданні комісії облради з питань гуманітарної політики погодили рішення відилити для встановлення протипожежних сигналізацій 400 тис грн.
Зокрема, як пояснив член комісії начальник управління культури, національностей та релігій ОДА Володимир Федорак, вони просять облраду кошти на протипожежні заходи в елігійних спорудах, пише Бліц-Інфо.
“Загалом встановлення однієї сигналізації, залежно від розмірів церкви, обходиться від 10 до 30 тисяч. Заходи будуть проведені у церквах національного, місцевого та регіонального значення”, – пояснив чиновник.
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