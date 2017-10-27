На Західній Україні внаслідок обвалу на шахті постраждало троє осіб

У Сокальському районі Львівської області на шахті “Лісова” внаслідок обвалу породи було травмовано трьох гірників.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації, пише Укрінформ.

“26 жовтня о 23:35 год. у селі Сілець Сокальського району на шахті “Лісова” ДП “Львіввугілля”, на глибині 830 м розвідувального штреку, під час укріплення, внаслідок обвалу породи було травмовано 3-х працівників (всі – жителі села Сілець), яких із травмами різного ступеню важкості було госпіталізовано у Червоноградську міську лікарню”.

Обставини події з’ясовуються.

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