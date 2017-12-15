На Західній Україні поліція розшукує педофіла, який розбестив двох дівчаток

У Рівному невідомий ввечері 14 грудня розбестив двох неповнолітніх дівчаток.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Рівненської області, пише ТСН.

“У першому випадку жертвою зловмисника стала дев’ятирічна дівчинка. Свідком злочину став її п’ятирічний братик. Зловмисник наздогнав дітей на першому поверсі багатоповерхівки, у якій проживає родина, коли ті поверталися додому. Тримаючи дівчинку рукою, вчинив розпусні дії”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, після цього педофіл утік, а через п’ять хвилин у під’їзді сусіднього будинку напав на семирічну дівчинку і також розбестив її.

Наразі поліція розшукує педофіла, розпочато досудове розслідування за фактом розбещення неповнолітніх.

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