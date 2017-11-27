На Західній Україні під час пожежі у власному будинку загинуло двоє маленьких дітей

На Західній Україні під час пожежі у власному будинку загинуло двоє маленьких...

Рятувальники повідомили подробиці пожежі, яка спалахнула майже о другій годині ночі у Рокитному на Рівненщині.

Пожежа спалахнула у приватному будинку. Рятувальники знайшли мертвими двох хлопчиків, 2012 і 2013 років народження.

Одного з братів побачили на ліжку, іншого — під ліжком. Пожежу загасили майже о третій годині ночі. Вогонь знищив усю кухню.

Причина пожежі ще встановлюється, за однією з версій це могли бути дитячі пустощі з вогнем. Батьків на момент пожежі не було вдома. Де вони були у ту ніч, з’ясовує поліція.

Сусіди кажуть, що подружжя часто сварилось між собою. Втім, діти у них були завжди охайними та доглянутими.