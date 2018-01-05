На Західній Україні депутат за рік купив 63 квартири, а його дружина придбала BMW X6 за 45 тис. грн

Депутат Чернівецької міськради від БПП Ромео Скрипа в один день придбав одразу 31 квартиру, а згодом ще 32.

Депутат обіцяв журналістам ЧЕСНО пояснити, для чого він скуповує нерухомість, після чого так і не вийшов на зв’язок.

Навіщо депутату міськради 32 квартири?

Депутат Чернівецької міськради Ромео Скрипа за один день зміг придбати 39 об’єктів нерухомості в Чернівцях. Представник фракції БПП Солідарність придбав за день 31 квартиру, 6 машиномісць та 2 нежитлових приміщення.

Рух ЧЕСНО запитав у Скрипи, навіщо йому стільки нерухомості в Чернівцях.

Придбав. Потім я її реалізую. Після здачі будинку, – пояснив Скрипа.

Квартири обійшлись Скрипі в понад 10,3 млн грн. Очевидно, що депутату їх продали за оптовою ціною – один квадратний метр житла йому обійшовся в 5 250 грн, в той час, як Мінрегіонбуд затвердив мінімальну ціну квадратного метра житлової площі в Чернівцях на позначці у 7 867 грн.

Там по разному ціна була. І шо? Це довго пояснювати зараз по тєлєфону. Я вам це все не маю пояснювати. Я готовий пояснити це при зустрічі, але незнаю, коли. Зараз куча всєво. Давайте через пару днєй, – прокоментував Скрипа.

Проте, після цього коментаря телефоном та згоди поспілкуватись при зустрічі Ромео Скрипа на зв’язок так і не вийшов. Депутат протягом трьох тижнів не брав слухавку від журналістів ЧЕСНО та не реагував на їхні повідомлення у соцмережі.

За три місяці до грандіозної покупки Ромео Скрипа придбав ще одну квартиру, теж в Чернівцях і теж зі знижкою – квадратний метр квартири коштував депутату 5 850 грн.

Цікаво, що будівельна компанія Скрипи ТОВ “Ромтіс Буд” продає квартири в Чернівцях вартістю у 900 доларів США за квадратний метр.

Окрім того, Скрипа в 2016 році придбав ще два житлових будинки – у січні площею 87,9 квадратних метри, а у квітні 350,1 квадрати. В ті ж дати депутат придбав і земельні ділянки – очевидно під будинки.

Загалом на нерухоме майно депутат витратив у 2016 році майже 12,1 млн грн. В той час як дохід за рік склав трошки більше ніж 643 тис грн, враховуючи 381 тис грн доходу від відчуження нерухомості. 9 млн грн Скрипі позичили двоє осіб, які, скоріш за все, є його батьками.

Ромео Скрипа вказав в декларації, що є кінцевим бенефіціаром ТОВ “Ромтіс Буд” та обслуговуючого кооперативу “ЖБК Букстрой”. За даними YouControl, він є співзасновником ТОВ “Буд.Ін.Ком.”, проте цю інформацію в декларації не відобразив.

Вкладені інвестиції дали досить вигідні прибутки депутату. За 2017 рік Скрипаподав 26 форм змін до декларацій. За рік продав 35 об’єктів нерухомості, отримавши 13,2 млн грн доходу.

Однак депутатські гроші марно не простоювали – в липні він придбав 48 об’єктів нерухомості, з нах 32 квартири – усе за два дні. Витратив на покупуку майже 13,4 млн грн.

Юрист Юрій Брикайло пояснив Руху ЧЕСНО, що такі маніпуляції з нерухомістю можуть бути пов’язані з мінімізацією оподаткування.

Треба дивитися договори, за якою ціною продаються ці квартири. Також він мав вказати вартість квартир на момент оформлення на себе та на момент продажу. Якщо ціна на квартири в декларації не вказана, не проблема укласти договір на продаж квартири за 10% від її реальної вартості, сплатити з цих коштів 8,5% податку, а решту 90% отримати готівкою. В цьому може бути економія, – каже Брикайло.

Дружина Ромео Скрипи придбала BMW X6 за 45 тис грн

Ольга Скрипа в декларації також відобразила вигідну покупку. Минулого року вона придбала авто BMW X6 всього за 45 тис грн, в той час як ціна за таку модель на ринку складає від 38 до 46 тис доларів США.

Дружина також є керівником та одним із кінцевих бенефіціарів ТзОВ “Мед Палас” про що вказала в декларації, але не зазначила там жодного доходу.