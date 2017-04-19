На Яворівському полігоні військовий зарізав жінку-медика та викинув її тіло у яму

На Львівщині на території наметового містечка Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський військовий полігон) у ніч проти 19 квітня військовослужбовець вбив жінку-військового медика.

Про це повідомили компетентні джерела у Військовій прокуратурі Західного регіону, передає УНІАН.

Зазначається, що вночі, 18 квітня, в наметовому містечку на території полігону двоє військовослужбовців посварилися. Згідно з інформацією, військові раніше проходили службу в зоні АТО – 26-річний мешканець Херсонської області та 31-річна жителька Херсона медик-військовослужбовець за контрактом.

Під час суперечки військовослужбовець взяв ніж і наніс кілька проникаючих поранень жінці в область грудної клітки та шиї.

Так, жінка-медик отримала смертельні поранення. Тіло вбитої військовослужбовець виніс з намету і викинув у розташовану неподалік вигрібну яму.

Через кілька годин тіло жінки знайшли і встановили обставини її вбивства. За попередніми даними, причиною конфлікту стали ревнощі між військовослужбовцями. Наразі всі обставини події розслідуються.

У прес-службі Військової прокуратури Західного регіону офіційно наразі дану інформацію не коментують. Представники Міністерства оборони України у Львові підтвердили, що на території Яворівського полігону сталася загибель військовослужбовця-жінки, на даний час тривають слідчі дії, працюють відповідні служби.