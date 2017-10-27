На вихідні на Прикарпатті чекають сніг і сильний вітер

За даними УкрГідрометцентру, 29-30 жовтня очікується значне погіршення погодних умов.

Про це інформує управління з питань цивільного захисту.

Посилення швидкості вітру до 17-22 м/с, вдень 29 жовтня в Івано-Франківській області.

Пройдуть дощі (вдень 29 жовтня у більшості західних областей сильні дощі);

30 жовтня, починаючи з західних областей, з переходом у мокрий сніг, місцями хуртовини, у західній частині можливе утворення снігового покриву, зниження температури вночі та вдень до 1-6° тепла.

У Карпатах мокрий сніг, хуртовини (вдень 29 жовтня дуже сильні опади), посилення вітру 19-24 м/с, пориви 40 м/с, температура вночі та вдень 0-5° морозу.

29-30 жовтня у зв’язку з очiкуваними сильними опадами в Карпатах існує загроза утворення селей.