На Верховинщині проведуть фестиваль гірських народів Європи

Днями голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк провів зустріч з головою Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності Миколою Княжицьким та Надзвичайним і Повноважним Послом Польші в Україні Яном Пєклом.

Під час зустрічі сторони обговорили питання про дружні взаємовідносини між Україною та Польщею, розвиток взаємозв’язків у галузі культури та духовності, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Стик.

Крім того, учасники розглянули перспективи спільного плану розвитку Верховинського краю, зокрема будівництво музею Станіслава Вінценза у Криворівні.

Погоджено ідею проведення у столиці Гуцульщини – Верховині автентичного фестивалю всіх гірських народів Європи.

Читайте також: У Коломиї започаткували єдиний на наших теренах фестиваль книги. ФОТОРЕПОРТАЖ.