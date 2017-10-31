На Верховинщині побільшало оленів

В Національному природному парку “Верховинський”, тваринний світ на сьогоднішній день є одним з найбільш важливих об’єктів природи.

Тому основним завданням служби державної охорони є здійснення заходів, що грунтуються на діючих правових та організаційних нормах щодо його охорони, інформує природний парк “Верховинський”.

Згідно цих норм директором Парку видано відповідний наказ, яким працівників служби державної охорони мобілізовано на цілодобове чергування на період гону оленя з 11.09.2017 року по 01.11.2017 року.

Саме в цей період спосіб життя оленів зменшує їх пильність до захисту і вони стають легкою здобиччю для хижаків, та браконьєрів.

В цей період обмежується перебування транспорту та людей на природо-охоронній території. Місця мешкання тварин особливо ретельно охороняються під час патрулювання обходів маршрутів та рейдових перевірок. Працівниками відділень проведено 32 рейди, зокрема 8 спільних з працівниками відділу державної охорони та працівниками правоохоронних органів.

З врахуванням тогорічного обліку оленів їх кількість зросла на 6% або 9 особин.