На трасі Франківськ – Львів після зіткнення з мікроавтобусом авто розірвало навпіл. ФОТО

Близько 17.40 восьмого липня у Бурштині, на трасі Франківськ-Львів, сталася ДТП.

Фото оприлюднили у спільноті AutoLife IF. На ньому видно, що в ДТП потрапили як мінімум білий вантажний мікроавтобус та легкова машина, передня частина якої залишилася посеред дороги, пише Галка.

У прес-службі головного управління Нацполіції в області підтвердили, що сталося зіткнення мікроавтобуса Фольксваген та Ауді. Водія останньої з травмами забрали у лікарню. Обставини аварії наразі невідомі – правоохоронці лише приступили до фіксації пригоди.

Більше подробиць згодом.