На території одного з населених пунктів Прикарпаття заборонили цирки з тваринами

Виконавчий комітет Богородчанської селищної ради вирішив заборонити на території свого населеного пункту пересувні звіринці та цирки з дикими тваринами.



Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому 27 червня.

Про це “Галці” повідомив Богородчанський селищний голова Ростислав Заремба.

“Я однозначно за, з членів виконкому один проти”, – зауважив Заремба.

Авторка звернення до Селищної ради Богородчан щодо заборони цирків Наталія Мартинець подякувала членам виконавчого комітету.

“Сьогодні, 27.06.2017,на засіданні виконавчого комітету Селищної Ради Богородчан,було прийняте рішення про припинення середньовічної практики привселюдного знущання і приниження живих істот на втіху натовпу – заборону пересувних звіринців і циркових шоу з використанням тварин на території селища.

Звичайно,це не порятунок тієї тисячі нещасних бранців,що поневіряються в смердючих,тісних в’язницях по дорогах України,але це крок до порятунку сотень тисяч живих істот,що прийдуть їм на зміну. Це крок до нашого з вами порятунку, люди!” –написала вона на своїй фейсбук-сторінці.

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