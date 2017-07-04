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На строкову службу з Прикарпаття відправили 450 юнаків, призовну комісію у Коломиї перевіряли повторно

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450 юнаків з Прикарпаття було призвано на строкову військову службу під час весняного призову.
Сьогодні вони проходять строкову службу у військових частинах Сухопутних військ ЗСУ, а також Національній гвардії та Держспецтрансслужбі України. Близько 150 юнаків і дівчат відібрані кандидатами до вступу у вищі військові навчальні заклади, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на Івано-Франківську ОДА.

Добре організували роботу із підготовки і проведення призову та відправки команд у війська Надвірнянський РВК (військовий комісар підполковник Сергій Луцюк), Коломийський ОМВК (військовий комісар підполковник Юрій Копадзе), Тисменицький РВК (військовий комісар підполковник Олександр Діденко), Верховинський РВК (військовий комісар підполковник Ростислав Кочмарський).

Зазначимо, що з метою належного контролю за якістю виконання планового завдання призову на строкову військову службу весною цього року обласна призовна комісія двічі повторно перевіряла результати діяльності Галицької, Рожнятівської, Городенківської, Снятинської та Рогатинської районних, повторно Калуської, Косівської районних, Івано-Франківської і Коломийської міських призовних комісій.

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