На строкову службу відправили вже 168 прикарпатців

Івано-Франківська обласна призовна комісія, провела чергове засідання.
Про хід призову, комплектування команд молодим поповненням та про роботу призовних комісій звітувалися голови призовних комісій, інформує прес-служба ОДА.
За інформацією обласного військового комісаріату до лав Збройних сил України вже відправлено 168 юнаків, або більше 47 % від плану.
Насамперед команди призовників з Прикарпаття поповнюватимуть тільки підрозділи Збройних сил України, а після їх укомплектування й інших збройних формувань.