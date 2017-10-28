На строкову службу відправили вже 168 прикарпатців

Івано-Франківська обласна призовна комісія, провела чергове засідання.

Про хід призову, комплектування команд молодим поповненням та про роботу призовних комісій звітувалися голови призовних комісій, інформує прес-служба ОДА.

За інформацією обласного військового комісаріату до лав Збройних сил України вже відправлено 168 юнаків, або більше 47 % від плану.