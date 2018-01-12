На старий Новий рік на Прикарпаття прийдуть міцніші морози

На старий Новий рік в Україні стане холодніше.

Про це розповіла синоптик Наталка Діденко, пише Дзеркало Коломиї.

“Спочатку, в суботу, вночі -3 – 9, десь вискочить і -10 градусів, вдень -2 -5 градусів.

У неділю, в ніч на Василя, на старий Новий рік, морози посиляться до -6 -14 градусів, а вдень у неділю очікується -3-7 градусів.

Щоб якісь суттєві опади – навряд. Бо північніший антициклон (на карті) блокуватиме своїм високим атмосферним тиском будь-які серйозні сніги”.

Завтра невеликий сніг може політати у Криму, подекуди на Півдні, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській областях.