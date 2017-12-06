На Софіївській площі почали встановлювати новорічну ялинку з Прикарпаття. ФОТО

У столицю нарешті доставили головну ялинку країни. Її везли з Богородчанського району Івано-Франківської області. Карпатська красуня після пригод, нарешті, доїхала до Києва.

Ще вчора, 5 грудня, її довезли до Києва, але цілий день вантажівка з деревом простояла на КПП через заборону патрульної поліції в’їжджати до Києва. Ще раніше вона затрималася дорогою з Івано-Франківська через негоду. І ось вже зранку різдвяну красуню доставили до Софійської площі та почали встановлювати. Про це повідомляє Folk Ukraine у Facebook, пише Місто.

Поки ви літали у снах, наша зелена красуня вже прибула до Києва. Це була довга, зворушлива і наповнена чарами подорож. Спасибі всім, хто супроводжував її в столицю і дбав про його безпеку. Зовсім скоро ялинка засяє вогнями і ми зануримося в новорічну казку, – повідомили організатори.

Тепер ялинку прикрашуть 3,6 км неонових гірлянд. А запалять її вже 19 грудня, на День Святого Миколая.

Нагадаємо, з Івано-Франківщини ялинку везли через Стрий, Львів, Рівне, Житомир. Висота ялинки – 28,5 метрів, діаметр крони досягає 7 метрів, їй понад 90 років.