На Снятинщині затримали 37-річного чоловіка, який збував марихуану

За участі Снятинського відділу прокуратури районний суд обрав запобіжний захід стосовно 37-річного місцевого мешканця, якого 25.07.2017 затримано під час збуту наркотичного засобу – марихуани.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307(незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) КК України та взято під варту, повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на обласну прокуратуру.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

За інформацією начальника Снятинського відділу прокуратури Ігоря Мельника, упродовж місяця це вже третє затримання та взяття під варту осіб за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.