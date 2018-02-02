На Снятинщині зафіксували випадок ботулізму

В Івано-Франківській області зареєстровано перший випадок ботулізму – захворів 53-річний мешканець Снятинського району.

Про це повідомили в ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр» МОЗ.

Хворий звернувся в Заболотівську районну лікарню 28 січня, а через два дні його перевели у відділення інтенсивної терапії обласної клінічної інфекційної лікарні з діагнозом «Ботулізм харчовий, офтальмоплегічний і фоноларингоплегічний синдроми».

Встановлено, що напередодні, 24 січня, хворий споживав м’ясний паштет домашнього приготування та ковбасу.