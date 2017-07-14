На що б витрачали гроші прикарпатці, якщо їхні доходи суттєво збільшаться, – дослідження

На що б витрачали гроші прикарпатці, якщо їхні доходи суттєво збільшаться, –...

Управління статистики провело опитування мешканців Прикарпаття, щодо першочергових напрямів спрямування можливих додаткових коштів.

Результати опитування свідчать, що при значному збільшенні доходів більшість родин Прикарпаття спрямували б їх в першу чергу на лікування (57,9%), покращення харчування (48,2%), придбання одягу і взуття (46,2%), купівлю побутової техніки (44,4%) та відпочинок (38,8%). Кожна п’ята родина направила б зайві кошти на поліпшення своїх житлових умов чи освіту, кожна дев’ята – на купівлю автомобіля. За можливості, кожне двадцяте домогосподарство спрямувало б надлишок коштів на накопичення, кожне п’ятнадцяте – на розвиток підприємництва.

В цілому по Україні пріоритетними напрямами використання додаткових доходів були: відпочинок та лікування, покращення житла та придбання одягу і взуття – про це повідомило від 52,1% до 35,8% наших співвітчизників.

У порівнянні з 2015 роком зменшилась частка домогосподарств Прикарпаття, які витратили б додаткові кошти на купівлю автомобіля (на 10,6 в.п.), накопичення (на 6,4 в.п.), поліпшення житла (на 4,3 в.п.) та на розвиток підприємництва (на 3,4 в.п.).

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Разом з тим збільшилась питома вага сімей, які спрямували б надлишок коштів на отримання необхідного лікування (на 12,4 в.п.), покращення харчування (на 9,1 в.п.), придбання побутової техніки (на 2,4 в.п.) та отримання освіти (на 1,4 в.п.).

Щоб не відчувати себе бідними, 54,4% домогосподарств нашого краю вважають, що їх грошовий дохід повинен становити близько шести тисяч гривень на одну особу в місяць, 28,9% – від шести до дев’яти тисяч, кожен шостий прикарпатець – десять тисяч і більше.

63,8% сімей області впевнені, що за їх добробут несе відповідальність як держава, так і вони самі, а кожне шосте домогосподарство – переважно держава. І лише 6% сімей покладаються в цьому питанні винятково на свої сили.

Не сподіваються на істотні зміни свого матеріального становища в наступні 12 місяців 57,8% домогосподарств області. Кожна десята родина оптимістично дивиться в майбутнє і сподівається на покращення свого життя.

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