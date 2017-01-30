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На сесії Коломийської міськради проголосували за петицію про створення Молодіжного центру

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Петиція Максима Вердеша “Про ствоерння молодіжного центру” надійшла на сайт e-dem ще наприкінці жовтня 2016 року. В потрібний термін набрала більше 200 голосів і була направлена у відділ культури, освіти, молоді та спорту та відділ управління комунальним майном.

Кожен відділ надавав пропозиції щодо підтримки чи непідтримки даної петиції і згодом була висунута на розгляд сесії міської ради, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийської міської ради.

Don Yapon

Депутати схвалили рішення і наступним етапом стане робота над створенням центру для розвитку та дозвілля молоді. Відділ управління комунальним майном подав список вільних комунальних приміщень під центр.

Це перший в Коломиї випадок позитивного вирішення питання за ініціативи мешканців шляхом звернення через електронну петицію. Наразі тільки дві петиції набрали потрібну кількість голосів, а більше півсотні інших підтримували 30-70 мешканців міста.

Першою петицією, яка за рекордних 14 днів зібрала необхідну кількість голосів, було зняття з посади секретаря міськради Любомира Жупанського.

Тоді на сесії міськради міський голова Ігор Слюзар закликав депутатів не підтримувати згадану петицію у зв’язку з відсутністю законних на те підстав. Цю пропозицію підтримали 20 депутатів з 28-ти. Тобто саме голосування про відкликання секретаря міськради так і не відбулося.

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