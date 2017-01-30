На сесії Коломийської міськради проголосували за петицію про створення Молодіжного центру

Петиція Максима Вердеша “Про ствоерння молодіжного центру” надійшла на сайт e-dem ще наприкінці жовтня 2016 року. В потрібний термін набрала більше 200 голосів і була направлена у відділ культури, освіти, молоді та спорту та відділ управління комунальним майном.

Кожен відділ надавав пропозиції щодо підтримки чи непідтримки даної петиції і згодом була висунута на розгляд сесії міської ради, інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийської міської ради.

Депутати схвалили рішення і наступним етапом стане робота над створенням центру для розвитку та дозвілля молоді. Відділ управління комунальним майном подав список вільних комунальних приміщень під центр.

Це перший в Коломиї випадок позитивного вирішення питання за ініціативи мешканців шляхом звернення через електронну петицію. Наразі тільки дві петиції набрали потрібну кількість голосів, а більше півсотні інших підтримували 30-70 мешканців міста.