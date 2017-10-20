На ремонт місцевих доріг Прикарпаття виділять кілька сотень мільйонів гривень

З 2018 року на Прикарпатті зміниться підхід до фінансування ремонту доріг. Відтак, вперше будуть виділені кілька сотень мільйонів гривень саме на дороги місцевого значення нашої області.
Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг області Василь Буджак, коментуючи ситуацію, яка склалася днями у селі Негівцях на Калущині, пишуть Вікна.
Нагадаємо, жителі села вимагають ремонту дороги районного значення, яка понад тридцять років була поза увагою влади і, зрештою, перетворилася у суцільне бездоріжжя. Сьогодні нею, ані пройти, ані проїхати.
Василь Буджак каже, що якісний ремонт місцевих доріг на Прикарпатті розпочнеться з нового року:
“Якісний ремонт доріг місцевого значення розпочнеться у 2018 році, бо зміниться алгоритм фінансування цих робіт. Зміниться кардинально, оскільки кошти виділятимуться не з загального, а з спеціального дорожнього фонду, де будуть передбачені окремо кошти на дороги державного значення і дороги місцевого значення. Тому вперше будуть виділені кілька сотень мільйонів гривень саме на дороги місцевого значення нашої області”.
Щоправда, конкретної обіцянки, ані негівській громаді, ані будь-якій іншій, посадовець наразі дати не готовий. За його словами, проблемних доріг на Франківщині чимало, а формували перелік зараз — ще рано. Василь Буджак пояснює:
“Перспективний план і порядок ремонту сформує у першому кварталі обласна, районні і місцеві влади”.
Раніше йшлося, що на Франківщині триває капітальний ремонт доріг. ВІДЕО.