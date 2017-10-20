На ремонт місцевих доріг Прикарпаття виділять кілька сотень мільйонів гривень

Про це повідомив начальник Служби автомобільних доріг області Василь Буджак, коментуючи ситуацію, яка склалася днями у селі Негівцях на Калущині, пишуть Вікна.

Нагадаємо, жителі села вимагають ремонту дороги районного значення, яка понад тридцять років була поза увагою влади і, зрештою, перетворилася у суцільне бездоріжжя. Сьогодні нею, ані пройти, ані проїхати.

Василь Буджак каже, що якісний ремонт місцевих доріг на Прикарпатті розпочнеться з нового року:

“Якісний ремонт доріг місцевого значення розпочнеться у 2018 році, бо зміниться алгоритм фінансування цих робіт. Зміниться кардинально, оскільки кошти виділятимуться не з загального, а з спеціального дорожнього фонду, де будуть передбачені окремо кошти на дороги державного значення і дороги місцевого значення. Тому вперше будуть виділені кілька сотень мільйонів гривень саме на дороги місцевого значення нашої області”.

Щоправда, конкретної обіцянки, ані негівській громаді, ані будь-якій іншій, посадовець наразі дати не готовий. За його словами, проблемних доріг на Франківщині чимало, а формували перелік зараз — ще рано. Василь Буджак пояснює:

“Перспективний план і порядок ремонту сформує у першому кварталі обласна, районні і місцеві влади”.

Раніше йшлося, що на Франківщині триває капітальний ремонт доріг. ВІДЕО.