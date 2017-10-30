На Пруті браконьєри завдали шкоди на 3,5 тис. грн. ФОТО

Протягом 28-29 жовтня на річці Прут держінспектори спіймали чотирьох браконьєрів.

Про це інформує прес-служба Івано-Франківського рибоохоронного патруля.

В суботу, 28 жовтня, о 22 год. на Пруті біля Снятина виявлено рибалку, в садку якого було три червонокнижних рибини – марени звичайні. І хоч порушник ловив рибу вудкою, проте через свою нерозбірливість заробив адмінпротокол.

Своїми діями чоловік завдав збитків на суму 990 грн. А ще суд накладе на порушника штраф від 340 грн до 510 грн,

29 жовтня о 3 год. на Пруті біля Прутівки Снятинського району було виявлено групу браконьєрів з сітками.

Три мешканці села Устя Снятинського району прибули на Прут для риболовлі. З собою рибалки мали дві сітки по 30 м, надувний гумовий човен та рибальські гумові чоботи. На момент зустрічі з рибоохоронцями вже встигли піймати вісім червонокнижних марен та чотири підусти. Улов потягнув на 4,2 кг.

На порушників складено 3 адмінпротоколи. Сітки, човна, чоботи-заброди та рибу вилучено. Сума нарахованих збитків складає 2776 грн.

Матеріали справ на 3 браконьєрів передано до суду, який визначить розміри штрафів кожному – від 340 грн до 680 грн.