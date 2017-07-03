На прощу родин на Прикарпатті одночасно зібралися 200 жінок на ім’я Марія. ФОТО

На прощу родин на Прикарпатті одночасно зібралися 200 жінок на ім’я Марія....

У Галицькому районі в селі Маріямпіль відбулася проща родин, а також Собор Марій.

Під час Собору одночасно збираються жінки на ім’я Марія. Цього разу на прощі в Маріямполі було 200 жінок на ім’я Марія.

Найстаршій — 91 рік, а наймолодшій Марії — 3.

Про подію написала на своїй сторінці у Facebook Анна-Сабіна Ружицька, передає “Галицький кореспондент“.

“Марії приїхали з Польщі, Києва, Ужгорода, Тернополя, Львова, Чернівців та різних районів Івано-Франківщини. 174 Марії зареєструвалися офіційно, їм вручили спеціальні пам’ятки, ще більше 50 не зареєструвалися.

Запрошений на свято архієпископ та митрополит Івано-Франківської архієпархії УГКЦ Володимир (Війтишин) відзначив найстаршу (91 рік) та наймолодшу (3 роки) Марій. Обидві — жительки селища Маріампіль”, – написала журналістка.

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