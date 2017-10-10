На Прикарпаття приїдуть відомий стигмат з Італії та монах-екзорцист

У понеділок, 16 жовтня, до Рогатина прибуде гість з Італії – отець Катальдо Елія. У світі він більш відомий під ім’ям брат-стигмат Ілля. Ще його називають “другим отцем Піо”.

“16 жовтня, о 8.00 в церкві Різдва пресвятої Богородиці прибуває великий гість з Італії, – декан Рогатинської УГКЦ отець Дмитро Бігун. – Цей брат-монах має стигмати на руках, ногах та біля серця. Стигмати – це рани розіп’ятого Ісуса Христа”.

Також з ним приїде монах-екзорцист Ян Білецький, пише Галка.

Протягом дня вони разом будуть молитися за оздоровлення всіх людей.

Італієць Ілля Катальдо у Страсний тиждень щороку впродовж десятків років фізично відчуває Страсті Христові: має стигмати – рани розп’ятого Спасителя, які щоп’ятниці відкриваються у нього на руках, ногах і боці. Також він володіє такими дарами, як біолокації, зцілення, читання людських сердець, а впродовж Великого посту нічого не їсть і не спить, що з медичної точки зору неможливо. Богослови пояснюють цей дар святістю.

Довідка: стигмати – тілесні знаки, що з’являються на тілі живої особи і є схожими на п’ять ран (на руках, ногах і боці), що Христос отримав при розп’ятті.