На Прикарпаття прийдуть морози

Після потепління на Прикарпатті знову стане холодніше.

Про це йдеться у прогнозі Українського гідрометцентру, пише Дзеркало Коломиї.

У понеділок та вівторок, 6 і 7 лютого, в Україні почне суттєво холодати. Особливо це відчують центральні, північні та східні області. Тут уночі буде до 7-11 градусів морозу в понеділок, а у вівторок – до 14-23 градусів нижче нуля. Удень 7 лютого буде 10-17 градусів морозу.

На Заході та Півдні таких лютих морозів не прогнозують. Там уночі стовпчики термометрів опустяться до 6-10 градусів морозу, а вдень буде 1-4 градуси морозу. Також у цих регіонах ітиме сніг.