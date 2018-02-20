На Прикарпатті злодій викрав теля з фермерського господарства

Правоохоронці встановили особу викрадача. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець, інформують “Вікна” з посиланням на сектор комунікації ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області.

З’ясовано, що в ніч на 17 лютого зловмисник, перебуваючи напідпитку, зайшов до приміщення ферми шляхом вільного доступу та викрав звідти теля вартістю близько 1800 гривень. Злодій відніс тварину до своїх родичів, де теля хотіли зарізати. Завдяки правоохоронцям теля повернуто законному власникові.