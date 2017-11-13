На Прикарпатті зіткнулися BMW і Mercedes – постраждало двоє пасажирів

Аварія сталася 12 листопада о 1:40 у Бурштині. 29-річний водій BMW допустив зіткнення з Mercedes Sprinter під керуванням 38-річного водія.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Внаслідок ДТП постраждало двоє пасажирів BMW: 30-річний пасажир отримав тілесні ушкодження у вигляді забійної рани лобної ділянки голови, 20-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, забою правої скулової ділянки, перелому нижньої щелепи.

Як повідомлялося, на Франківщині сталася ДТП за участі прокурора з Коломиї – двоє людей в лікарні.

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