На Прикарпатті жінка скаржиться, що її дитину б’ють у садочку. АУДІО

Два роки тому Оксана Величко з чоловіком та дітьми переїхала з Херсонської області до села Торговиця Городенківського району. Там і віддала до місцевого навчально-виховного комплексу наймолодшого сина – трирічного Дмитрика. Відтоді у сім’ї запанував неспокій.

“Прослухавши запис удома, я була шокована, адже чітко чути, як за те, що дитина не слухається, вихователька Любов Новосельська веде мого сина до туалету і там лупцює”, – обурюється Оксана Величко.

Із цим записом жінка звернулася в поліцію Городенківського району. За словами начальника сектора превенції Миколи Стойка, копії матеріалів справи вони направили до відділу освіти для службового розгляду.

У свою чергу, керівник відділу освіти Мирослав Заліщук говорить, що будь-які остаточні рішення робити ще зарано, адже справа ще не дійшла до свого логічного завершення.

“Як на мене, враховуючи, що для дитини дитячий садочок – це новинка, вона ще не звикла до соціуму й саме зараз проходить період адаптації, тому й такі сумні наслідки. Звільняти виховательку чи ні – будемо думати”, – каже Заліщук.

А на питання щодо необхідності перевірки самих вихователів у психолога зазначає:

“За законом, працівники дитячих дошкільних навчальних закладів зобов’язані проходити обов’язковий періодичний психіатричний огляд у лікаря кожних п’ять років. Працівники ж цього дошкільного закладу проходять огляд щороку. Тому версія про те, що вихователька в силу певних обставин могла зірватися на дитині, – виключена”.

Директор навчально-виховного комплексу Марія Новосельська каже, що з початку роботи НВК від батьків дітей ніяких претензій ніколи ні до кого з вихователів не було.

“Всі працівники молоді, амбіційні та компетентні люди. Туалети, душ, дві спальні, швейцарські меблі, телевізор, новітні іграшки для дітей – всі умови створені, що ще хотіти? Ця ситуація для мене – як грім серед ясного неба”, – говорить Новосельська.

Любов Новосельська – вчитель зі стажем понад 10 років, яку Оксана Величко звинувачує у побитті дитини. У цьому дошкільному закладі працює з моменту його створення. Каже, дітей любить і працює з ними завжди з легкістю та задоволенням. Та, за її словами, в перший день роботи саме з Дмитриком одразу почалися труднощі, мовляв, дитина билася з іншими дітьми, не хотіла виконувати прохання вихователів, не реагувала на зауваження, а потім ще й із мамою дитини стався конфлікт…

“У повному записі, який зробила Оксана Миколаївна (Величко – Авт.), є ще моменти, де я роблю зауваження Дмитрику, бо він побив іншого хлопчика, як я проводжу ранкове заняття з дітьми, але вона чомусь надала тільки декілька хвилин, де дитина плаче, а я її нібито б’ю”, – говорить Любов Новосельська.

За її словами, на записі вона просто просила дитину покласти кашкета у шафку, а чому хлопчик плаче – жінка не розуміє.

За словами шкільного психолога Мирослави Калинчук, яка працює у цьому закладі близько року, дитина прийшла в дитячий садок дуже агресивною та імпульсивною, абсолютно не адаптованою до суспільства, не знала правил поведінки з іншими дітьми.

“За той короткий час, поки Дмитрик ходив у садочок, а це близько двох тижнів, я нічого не могла зробити, тільки методом спостереження визначила, що він агресивний”, – каже психолог.

На ці слова Оксана Величко реагує досить гостро:

“Мою дитину, яка ходить до дитячого садка зовсім недавно, зробили вандалом, що він неслухняний, б’ється, але діти всі різні, і йому дійсно потрібна була адаптація, дитина в нас здорова, на обліку не перебуває. Але після такого садка і справді потрібен дитячий психолог. Якщо (як вони всі в один голос кричать) я привела свою дитину неадекватною, то чому мені ніхто з батьків нічого не говорив поганого, з вихователів теж. Де ж був психолог, чому не шукав зустрічі зі мною? Усі мовчали, а тепер зробили з дитини монстра?! Мені як мамі це дуже прикро”.

Наразі Оксана Величко, мати Дмитрика, обіцяє не здаватись і штурмувати усі можливі інстанції, щоб домогтися справедливості.

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