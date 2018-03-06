На Прикарпатті збільшились будівельні роботи

У січні 2018 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 69,8 млн. грн, або 1,4% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017 року становив 105,7%.

Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт Івано-Франківщина посіла 14 місце, а за індексом будівельної продукції – 15місце, інформує Бріз.

Зведення будівель збільшилося на 10,1%, у т.ч. житлових–на 18%,нежитлових – на3,7%. Інженерних споруд зведено на 1,9 % менше, ніж у січні 2017р. Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 71,8% від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,2% та 18% відповідно.

Нагадаємо, що в Коломиї брама придушила художника.