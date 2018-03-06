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На Прикарпатті збільшились будівельні роботи

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У січні 2018 року підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 69,8  млн. грн, або 1,4% загальнодержавного обсягу будівництва. Індекс будівельної продукції порівняно з відповідним періодом 2017 року становив 105,7%.

Серед регіонів України за обсягом виконаних будівельних робіт Івано-Франківщина посіла 14 місце, а за  індексом будівельної продукції – 15місце, інформує Бріз.

Зведення  будівель  збільшилося  на  10,1%,  у т.ч.  житлових–на 18%,нежитлових – на3,7%. Інженерних  споруд  зведено  на  1,9 % менше,  ніж  у  січні 2017р. Нове  будівництво,  реконструкція  та  технічне  переоснащення  склали  71,8%  від загального обсягу виконаних будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – 10,2% та 18% відповідно.

Нагадаємо, що в Коломиї брама придушила художника.

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