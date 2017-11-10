На Прикарпатті затримали злочинну групу з боєприпасами та наркотиками. ФОТО

Прикарпатські правоохоронці затримали чотирьох мешканців Долинщини, яких підозрюють у вчиненні серії крадіжок.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в області, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання цих осіб вилучені речі, викрадені у потерпілих громадян, а також предмети, схожі на боєприпаси і наркотики.

Наприкінці жовтня в Болехові було обікрадено помешкання, з якого злодії винесли значну суму грошей, ювелірні вироби із дорогоцінних металів, цінні речі.

Здійсненими оперативними заходами та в ході досудового розслідування правоохоронці встановили причетність до вчинення цього злочину групи жителів Долинщини.

Під час проведення санкціонованих обшуків у помешканнях цих людей поліцейські виявили та вилучили майно, що було викрадено з будинку в Болехові, а також багато речей, які можуть бути викраденими з інших помешкань та об’єктів у цьому місті та населених пунктах Долинського району. Крім того, оперативники знайшли також предмети, схожі на боєприпаси і наркотики.

На основі зібраних слідством матеріалів четверо осіб затримані.

Вирішується питання про повідомлення їм про підозру у вчиненні крадіжок в особливо великих розмірах, перевіряється причетність затриманих до вчинення інших майнових кримінальних правопорушень, які сталися на Долинщині за останній час і минулі роки.

За даними поліції, один із затриманих притягується до кримінальної відповідальності як учасник організованої групи, яка раніше вчинила кілька десятків крадіжок на території Прикарпаття. Справа стосовно нього та його спільників розглядається в суді. Щодо іншого затриманого, то він теж є підсудним в кримінальному провадженні – за незаконне поводження з вогнепальною зброю та протиправні дії в сфері незаконного обігу наркотиків.

Правоохоронці перевіряють інформацію про те, що затримані особи частину грошових коштів, якими незаконно заволоділи, встигли розтратити, придбавши собі дорогі автомобілі. Також частину викраденого майна дарували знайомим, друзям, користувалися ним самі.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.