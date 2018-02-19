На Прикарпатті затримали представників “Національних дружин” зі зброєю

Вчора у Микуличині на Яремчанщині місцева громада затримала 12 молодих осіб в камуфляжній формі з написами “Національні дружини”, які приїхали у село зі зброєю.

Кажуть: захищати ліс від вирубки.

Про це повідомив у соцмережі депутат облради Андрій Марійчин, пише Курс.

“Кажуть, що приїхали ліс охороняти, – розповів Марійчин. – Зібралось десь біля 200 небайдужих місцевих людей, ситуація була дуже накалена, мало що не дійшло до побоїща. В кінцевому результаті поліція їх затримала, вилучила зброю, поїхали у відділ”.

Як повідомила КУРСу ст. інспектор Сектору комунікації ГУНП в Івано-Франківській області Тетяна Іванюк, повідомлення до поліції поступило вчора близько 17:15 від жителів Микуличина про те, що в лісовому масиві невідомі люди зі зброєю в камуфляжній формі з емблемами “Національні дружини” чинили конфлікт з місцевими жителями, які заблокували їм виїзд. На місце події відразу прибула слідчо-оперативна група.

Виявилося, що 12 осіб приїхали з Івано-Франківська, Києва та Харківської області з вогнепальною зброєю на двох транспортних засобах. Вони пояснили правоохоронцям, що приїхали на Яремчанщину для того, щоб виявляти та перевіряти незаконну рубку та вивіз лісу.

“Фактично вони, як “Національні дружини”, не мають права такого робити. Якби вони виявили такий факт, вони би мали повідомити правоохоронців, які мали би виїхати на місце події і задокументувати факт. А вони це робили самостійно”, – зазначила Тетяна Іванюк.

У “дружинників” вилучили чотири гладкоствольні, дві вогнепальні одиниці зброї та один пістолет з резиновими кулями. Поліція їх опитала та відпустила. Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 ч. 1 ККУ (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). За цією статтею передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до п’яти років.

Наразі проводяться слідчі дії, опитування близько сотні свідків.