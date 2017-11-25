На Прикарпатті затримали організатора контрабанди наркотиків, який перебував у розшуку

Правоохоронці затримали мешканця Івано-Франківська, який перебував у розшуку за організацію контрабанди в Україну наркотиків.

Про це інформує прес-служба СБУ, пише “Дзеркало Коломиї“.

На початку вересня 2017 року оперативники спецслужби затримали двох учасників наркоугрупування під час отримання контрабандної партії наркотиків у понад шість з половиною тисяч пігулок.

Правоохоронці встановили, що зловмисники замовляли в Європі нарковмісні таблетки “Subutex”, координували їх перевезення через кордон та реалізовували на території області.

Під час обшуків помешкань фігурантів провадження виявлено та вилучено двадцять три тисячі євро, понад два кілограми марихуани та ста грамів чистого амфетаміну.

Організатору наркобізнесу вдалося втекти з місця злочину, він був одразу оголошений у розшук на території України.

Днями правоохоронці затримали його в приватному будинку далеких родичів в Івано-Франківську.

Зловмиснику оголошено підозру за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України.