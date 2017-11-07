На Прикарпатті затримали кишенькового злодія, який поцупив у пасажирки маршрутки 5 тис. грн

На Прикарпатті затримали кишенькового злодія, який поцупив у пасажирки маршрутки 5 тис....

6 листопада 20-річна мешканка Івано-Франківська у маршрутному автобусі помітила, що з сумки пропали 5300 грн.

Про це повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківська, інформує “Дзеркало Коломиї“.

Дівчина звернулася до водія – той повідомив, що співучасником крадіжки міг бути чоловік у темному плащі. На вулиці Коновальця поліціянти виявили чоловіка, на якого вказала заявниця.

Ним виявився 47-річний чоловік, якого патрульні вже неодноразово затримували за крадіжки в автобусах.