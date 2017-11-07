На Прикарпатті затримали кишенькового злодія, який поцупив у пасажирки маршрутки 5 тис. грн

6 листопада 20-річна мешканка Івано-Франківська у маршрутному автобусі помітила, що з сумки пропали 5300 грн.
Про це повідомляє Патрульна поліція Івано-Франківська, інформує “Дзеркало Коломиї“.
Дівчина звернулася до водія – той повідомив, що співучасником крадіжки міг бути чоловік у темному плащі. На вулиці Коновальця поліціянти виявили чоловіка, на якого вказала заявниця.
Ним виявився 47-річний чоловік, якого патрульні вже неодноразово затримували за крадіжки в автобусах.
При поверхневій перевірці викрадених грошей не виявили. Затриманий зізнався – він лише проектує подібні крадіжки. Як виявилося, до підозрюваного судом застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, який чоловік порушив. Зловмисника доставили у міський відділ поліції, правоохоронці встановлюють особу його поплічника.
Пізніше на 102 надійшло повідомлення, що небайдужий громадянин на вулиці Івана Павла ІІ помітив підозрілого чоловіка. Зі слів заявника, незнайомець дуже схожий на злодія, який 9 жовтня викрав 1500 гривень з квіткового магазину, що на вулиці Тролейбусній. Патрульні затримали чоловіка, на якого вказав заявник.
Затриманим виявився 35-річний іноземець, який близько місяця перебуває на території України. Його доставили у міський відділ поліції, тепер усі обставини справи справи з’ясовують слідчі.
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