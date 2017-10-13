На Прикарпатті затримали браконьєрів, які набили риби на 10 тис. грн

11 жовтня біля Рудників на Снятинщині держрибінспекторами виявлено п’ятьох браконьєрів, які били острогами на Пруті рибу.

Загальний улов складав 281 шт. (149 головнів, 116 підустів, 10 рибців, 2 щуки, 1 “червонокнижна” марена, 3 пічкурі), повідомляє “Дзеркало Коломиї” з посиланням на рибоохоронний патруль області.

Своїми протиправними діями браконьєри завдали збитків на суму 10088 гривень.

Один з “мисливців” намагався втекти. Але держрибінспектори разом з громадськими інспекторами рибоохорони (членами УТМР) зуміли його затримати.

Для встановлення осіб браконьєрів на місце події викликали працівників поліції.

На всіх п’ятьох браконьєрів складено адмінпротоколи, а остроги вилучено.

Матеріали справ разом з нарахованими збитками направлено до суду, який кожному визначить штраф від 340 грн. до 680 грн.

Читайте також: У Коломиї в міському парку вже не вперше підпалюють дерево. ВІДЕО