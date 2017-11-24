На Прикарпатті затримали банду грабіжників, які впродовж чотирьох місяців грабували людей. ФОТО

Поліція затримала злочинну групу у складі трьох осіб, причетних до 9-ти розбійних нападів та грабежів упродовж липня-жовтня цього року.

Про це інформує сектор комунікації Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області.

Затримані – два жителі Івано-Франківська віком 21 та 23 роки та 23-річний мешканець Тисменицького району.

Як було встановлено, підозрювані скоювали злочини на території міста в нічний час. Зловмисники нападали на потерпілих та відбирали все, що вдавалося: мобільні телефони, ювелірні вироби, гаманці з грошима та інше. Вартість награбованого, за попередніми підрахунками, становить близько 100 тисяч гривень.

Наразі затриманим чоловікам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, двом із них судом обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

На даний час слідчими розпочаті кримінальні провадження за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.187 (Розбій) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж)Кримінального кодексу України.

Правоохоронці перевіряють ймовірну причетність затриманих до скоєння аналогічних правопорушень.

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