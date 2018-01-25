На Прикарпатті запустили проект проти стандартизації жіночої краси. ФОТО

Ініціатори соціального проекту #gofreeyourself спробували відкинути шаблони краси, які нав’язують споживацьке суспільство і соціальні мережі.

Авторами проекту стали Галина Приймак, Сергій Мосевич та Яніна Доценко, пише КУРС.

“В першу чергу це проект, за допомогою якого ми хочемо розпочати діалог про тіло. Жіноче, живе тіло. Ми з дівчатами спробували відкинути всі ці шаблони краси, що нам їх нав’язують суспільство і соціальні мережі. Ми спробуємо розповісти вам, що, виявляється, ми всі не однакові, ні. В нас різні форми”, – зазначають ініціатори проекту.

Кожна з дівчат, які позували перед фотокамерою, поділилася з своїми переживаннями, відкрилася фізично і емоційно.

“Проект-протест проти стандартизації жіночої краси. Досить розказувати нам, якими ми маємо бути! Побачте нарешті, якими прекрасними ми всі є!” – кажуть автори проекту.

Зйомки проходили протягом двох днів. Над ними працювала команда з двох десятків людей, у тому числі 12 дівчат-моделей.

“По суті, можна говорити аж про західноукраїнський проект. Бо до нас прийшли дівчата з різних міст – окрім Івано-Франківська, були зі Львова, Чернівців, Коломиї, Калуша, Галича. Мали ще бути з Києва, але не вдалося приїхати, – розповів фотограф Сергій Мосевич. – Особливих критеріїв для відбору не було, моделей не шукали. Взагалі на початку думали, що покличемо на проект 2-3 дівчат, але вийшло так, що бажаючих було значно більше. Зараз розмірковуємо над другою частиною проекту”.

Своїми емоціями і враженнями поділилася одна з учасниць проекту, яка не побажала називати ім’я.

“Моє Тіло – музика. Моє Тіло – танець… Моє Тіло комфортне для мене. Це мій захист. Все люблю в ньому: веснянки, волосся і талію. В проект #gofreeyourself мене запросила подруга. Мабуть, він зацікавив тим, що це сміливо. Нові знайомства. Це надихає і дозволяє вийти за рамки звичного світобачення. До того ж це дуже весело!

Дуже хвилювалася, але і дуже хотіла спробувати! Я люблю такі речі. Наперекір буденності. Наперекір стандартам. Наперекір своєму другому “Я”, яке постійно шепоче, щоб сиділа вдома і нікуди не пхалася. Що хтось Інший зробить, а ти подивись.

І я поїхала, на тих кілька годин. Дівчата лишилися після зйомки на афтепаті, а я мусила повертатися додому. З чотирма пересадками! З синіми від холоду руками, з тріснутою губою від вітру… Але я ні про що не жалію! Я б ще поїхала. І ще раз би таке пережила.

Просто море вражень. Дівчата такі колоритні, різні. Милі і такі щирі. Так тепло було з ними. А атмосфера… Я як в сім’ю потрапила. Можна було просто бути собою. Не прикривати свої “родзинки”.

Надіюсь, що проект надихне дівчат. Що вони розвиватимуть свою індивідуальність і любитимуть себе. Такими, якими вони є…” – розповіла учасниця.

Фотоколажі учасниць проекту з’являтимуться на сторінці Gofreeyourself поступово. Загалом буде 12 колажів. Наразі Сергій Мосевич поділився фотографіями з бекстейджу зйомок.