На Прикарпатті зафіксували груповий спалах кору

9 листопада у спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті в селищі Яблунів Косівського району Івано-Франківської області зафіксували групове захворювання на кір.

про це інформує ДУ “Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України”.

Загалом захворіло дев’ять учнів.

Троє хворих госпіталізовано в інфекційний відділ Косівської центральної районної лікарні, один хворий – в інфекційний відділ Надвірнянської центральної районної лікарні, п’ятеро перебувають на амбулаторному лікуванні.

В осередку інфекції фахівці ДУ “Івано-Франківський ОЛЦ МОЗ України” проводять необхідний комплекс протиепідемічних заходів.

Станом на 7 листопада в Івано-Франківській області зареєстровано 949 звернень з підозрою на кір.

Нагадаємо, 20 жовтня у ЗОШ І-ІІІ ст. села Зелене Верховинського району зареєстровано групове захворювання на кір – захворіло десять учнів.