На Прикарпатті зафіксовано випадок захворювання ботулізмом

Цього року в Калуському районі зареєстровано випадок захворювання ботулізмом, який пов’язаний з вживанням печінкового паштету домашнього приготування. Перебіг хвороби – середньої важкості.

Ботулізм – це гостре інфекційне захворювання, яке виникає в результаті вживання продуктів, які містять отруйні речовини (токсин), що виробляють бактерії ботулізму. Цей токсин є одним з найсильніших з усіх відомих отрут, який за силою дії на організм перевищує всі інші бактеріальні токсини і в тисячі разів сильніший за отруту гримучої змії, інформують ”Вікна” з посиланням на відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень Калуського міськрайонного відділу ДУ “Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України”.

Збудником цього захворювання є так звана паличка ботулізму – абсолютний анаероб, тобто росте без доступу повітря, оптимальна температура росту і токсиноутворення 25-370С, здатний до утворення спор, які у висушеному стані можуть зберігати свою активність десятиріччями, широко поширений в природі (знайдений в ґрунті, гною, на фруктах і овочах, в намулі прибережних зон і річок, в рибі, в фуражі, випорожненнях теплокровних тварин).

Захворювання розвивається при вживанні заражених харчових продуктів рослинного і тваринного походження, які зберігалися в умовах дефіциту кисню без необхідної (достатньої) термічної обробки. Найбільшу небезпеку представляють консерви та продукти, призначені для тривалого зберігання (гриби, маринади, ковбаси, копчені та засолені продукти) і приготовлені в домашніх умовах, при яких неможливо створити температурний режим, необхідний для загибелі спор збудника цієї хвороби.

Самостійно відрізнити заражені продукти від доброякісних можна тільки по здуттю банок, пов’язаному з накопиченням газоподібних продуктів життєдіяльності паличок ботулізму. При цьому смак, запах і вигляд продукту не змінюються.

Інкубаційний період захворювання триває від кількох годин до доби (рідше – до 2-3 днів). Його тривалість залежить від тієї кількості ботулотоксину, що потрапив в організм хворого.

Зазвичай захворювання починається раптово і характеризується швидким розладом нервової системи. Наявні: загальна слабкість, головний біль, температура тіла дещо підвищена, або залишається в нормі, розлади шлунково-кишкового тракту тривають не більше 12 годин, проноси можуть змінюватись закрепами. У хворого порушується зір, виникає м’язова слабкість і з’являється сухість у роті, першіння в горлі відчуття наявності чужорідного тіла в глотці, утрудняється ковтання їжі. У типових випадках для ботулізму характерна тріада симптомів: розлади зору, порушення акту ковтання, розлади мови. Перебіг ботулізму може ускладнити приєднання пневмонії.

В особливо важких випадках, внаслідок розладу дихання, може наступити смерть.