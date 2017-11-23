На Прикарпатті забудовника можуть ув’язнити на 12 років за махінації з квартирами

Обласна прокуратура встановила, що івано-франківський забудовник шахрайським способом заволодів коштами громадян у великих розмірах, а саме перепродував квартири, які вже були продані іншим особам.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Крім того, чоловік підробив декларацію про готовність об’єкта до експлуатації.

На даний час обвинувальний акт скеровано до суду.