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На Прикарпатті за участю водія з Коломийщини сталася смертельна ДТП. ФОТО

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Аварія сталася 13 лютого близько 7.45 год. на ділянці автодороги Н-09 сполученням “Мукачево-Львів” біля Фраги Рогатинського району.

Про це повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

40-річний водій з  Коломийського району, керуючи “FIAT DOBLO”, в складних погодних умовах не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з  автомобілем “DAEWOO LANOS”, яким керував 50-річний іванофранківець.

У результаті аварії  пасажирка “DAEWOO LANOS “,   68-річна жителька   Івано-Франківська від отриманих трав померла на місці події.

Водій “DAEWOO  LANOS”  отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематоми лобної ділянки, забій грудної клітки, після надання медичної допомоги у Рогатинській ЦРЛ від госпіталізації відмовився.

Пасажир автомобіля “FIAT DOBLO” 2004 р. н., мешканка  Коломийського району, учениця 8-го класу,  з тілесними ушкодженнями у вигляді струсу головного мозку, забоями м’яких тканин, саднами обличчя та саднами голови госпіталізована у Львівську міську дитячу лікарню.

За результатами проведеного медосвідчення  водії –  тверезі.

За цим фактом розпочато досудове розслідування (ст.286 ч.2 ККУ).

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