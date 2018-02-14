На Прикарпатті за участю водія з Коломийщини сталася смертельна ДТП. ФОТО

Аварія сталася 13 лютого близько 7.45 год. на ділянці автодороги Н-09 сполученням “Мукачево-Львів” біля Фраги Рогатинського району.

Про це повідомляє СК ГУНП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



40-річний водій з Коломийського району, керуючи “FIAT DOBLO”, в складних погодних умовах не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем “DAEWOO LANOS”, яким керував 50-річний іванофранківець.

У результаті аварії пасажирка “DAEWOO LANOS “, 68-річна жителька Івано-Франківська від отриманих трав померла на місці події.

Водій “DAEWOO LANOS” отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематоми лобної ділянки, забій грудної клітки, після надання медичної допомоги у Рогатинській ЦРЛ від госпіталізації відмовився.

Пасажир автомобіля “FIAT DOBLO” 2004 р. н., мешканка Коломийського району, учениця 8-го класу, з тілесними ушкодженнями у вигляді струсу головного мозку, забоями м’яких тканин, саднами обличчя та саднами голови госпіталізована у Львівську міську дитячу лікарню.

За результатами проведеного медосвідчення водії – тверезі.

За цим фактом розпочато досудове розслідування (ст.286 ч.2 ККУ).