На Прикарпатті за програмою “Доступні ліки” купили медикаментів майже на 12 млн грн

22 листопада за участю в.о. директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Миколи Стовбана, голови постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Манолія Піцуряка та головних лікарів медичних закладів області відбулась нарада щодо стану виконання Урядової програми “Доступні ліки”.

Про результати виконання Програми на Прикарпатті за шість місяців поточного року доповіла завідувач фармацевтичного контролю Уляна Ткачівська, пише Фіртка.

Як повідомила спеціаліст, за даний період до Урядової програми залучено 5386 аптечних закладів, з яких 270 в Івано-Франківській області – 256 приватних та 14 комунальних. Зокрема, використано коштів в сумі 11902,95 гривень, виписано 437,439 рецептів та отоварено 346,617 рецептів.

Лідерами щодо залучення аптечних закладів Уляна Ткачівська назвала місто Івано-Франківськ, Коломийський та Богородчанський райони.

Нагадаємо, що з 1 квітня 2017 року стартувала Урядова програма “Доступні ліки” завдяки якій пацієнти можуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою.

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