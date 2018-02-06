На Прикарпатті за два роки створять 2,5 тис. додаткових місць для дошкільнят, а в Печеніжинській ОТГ відкриють дитсадок

На Прикарпатті за два роки створять 2,5 тис. додаткових місць для дошкільнят,...

Голова Івано-Франківської облдержадміністрації Олег Гончарук затвердив план дій на два роки поетапного створення додаткових місць у закладах освіти області для дітей дошкільного віку.

Про це пише “Курс“.

Відповідно до плану, протягом 2018-2019 років на Івано-Франківщині планують створити 2528 додаткових місць для дошкільнят.

За два роки планують відкрити 10 нових дитсадків на 565 місць. З них цього року – один в Івано-Франківську, два у Тисменицькому районі та 1 у Витвицькій ОТГ. У 2019 році заплановано відкрити два дошкільні заклади на Косівщині та по одному у Тисменицькому, Надвірнянському, Верховиснькому районах та Печеніжинській ОТГ.

Шляхом реорганізації загальноосвітніх навчальних закладів у навчально-виховні комплекси планують у 2018 році створити 468 додаткових місць, а у 2019 році – 200. Найбільше у Снятинському (148) та Долинському районах (160).

Ще 520 місць відповідно до затвердженого плану створять за допомогою реконструкції (прибудов) дошкільних навчальних закладів.

У трьох районах – Косівському, Надвірнянському і Рожнятівському – планують відновити 4 садочки на 190 місць, які використовувалися не за призначенням.

На 520 місць відкриють додаткові групи у тих дитсадках, які вже працюють. На 65 місць – групи у пристосованих приміщеннях.