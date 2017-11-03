На Прикарпатті з бухгалтерії підприємства викрали майже мільйон гривень

Інцидент стався у середу, 1 листопада.

До поліцейських зателефонував 35-річний франківець і повідомив, що невідомий проник по драбині у бухгалтерію підприємства на другому поверсі і викрав сейф, пише МІСТО.

За повідомленням власників, у сейфі знаходилося 800 тисяч гривень.

Крадіжка сталася в 5 годині ранку. Речник ГУ НП в Івано-Франківській області Мирослава Белдик підтвердила інформацію журналістам МІСТО.

Наразі за цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Тривають слідчі (розшукові) дії.

Як повідомлялося, у Коломиї з будинку викрали 400 доларів та понад 20 тисяч гривень.

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