На Прикарпатті “євробляхи” заявляють про переслідування. У поліції все спростовують

16 листопада, в Івано-Франківську пікетували власники автомобілів на іноземній реєстрації.

Організатором мітингу стала громадська організація “Авто Євро Сила Івано-Франківськ”. На акцію зібралися кілька десятків власників автомобілів на іноземній реєстрації.

Про це повідомляє Місто.

Вони провели пікети під митницею, ДФС і поліцією. Основні вимоги – припинення незаконного тиску і переслідування власників авто на іноземній реєстрації, припинення фабрикування фальшивих судових справ проти таких водіїв, а також доступного розмитнення авто і законного користування такими машинами в Україні.

Голова ГО “Авто євро сила” в Івано-Франківську Мирослав Куриляк зачитав звернення з вимогами, яке активісти зареєстрували у митниці.

Одним з основних завдань ДФС є реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового митного законодавства. У зв’язку з цим, ми вимагаємо в органів місцевого самоврядування сприяти нам у внесенні змін до митного законодавства України для вирішення питання доступного розмитнення, а саме: безпосередньо звернутися до органів ДФС та ініціювати зміни до законодавства України щодо доступного розмитнення та створення ініціативної групи. Остання розробить законопроект, який задовольнить вимоги держави щодо надходжень до бюджету та потреби пересічного громадянина, який воліє володіти доступним транспортним засобом. Прибрати дискримінаційні норми, які порушують передбачені Конституцією права громадян України. Припинити фабрикування фальшивих судових справ проти водіїв, що створює утиск та порушення прав громадян.

За словами Мирослава Куриляка, це питання “болить” майже кожного пересічного українця, бо кожна людина в нашій країні хоче придбати собі дешевий автомобіль.

Щоб не платити оті незрозумілі суми, незрозуміло кому. Хоча ми розуміємо, кому ті суми надходять. Ми хочемо добитися насамперед того, щоб в Україні той автомобіль став не розкішшю, а транспортом для пересування. Це питання мало бути вирішене вже давно. Наша громада “Авто Євро Сила” не попустить цього, ми будемо до кінця стояти не тільки за власників автомобілів на єврореєстрації, а за кожного пересічного українця, – каже Куриляк.

Після заявлених вимог працівникам митниці, учасники акції колоною вирушили до обласного управління Нацполіції. Тут до пікетувальників вийшов т.в.о. заступника начальника ГУНП в області Олег Йосипів, який запевнив, що на території Івано-Франківської області власників автомобілів на іноземній реєстрації поліція не переслідує.

Безпідставно, просто так, ніхто нікого не переслідує і не змушує до чогось. Поліція готова розумно спілкуватися і співпрацювати в рамках Закону – не більше і не менше. Ми спілкуємося, чуємо вас і допомагаємо.

Голова ГО “Всеукраїнська організація “Авто Євро Сила” Олег Ярошевич зазначив, що учасники акції приїхали до поліції не з претензіями, а приїхали поспілкуватися.

На місцях велика проблема в тому, що важко знайти спільну мову із керівництвом. Хотілося би мати співпрацю.

Також активісти поцікавилися в Олега Йосипіва, чи поступали в обласне управління Нацполіції якісь накази чи розпорядження стосовно створення бази власників автомобілів на іноземній реєстрації.

Про такі плани мені нічого не відомо. Але якщо є факти порушень на дорогах у таких авто, то працівники поліції реагують на такі порушення, – відповів Йосипів.

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Правоохоронець також нагадав, що донедавна був начальником Управління патрульної поліції у Чернівцях. І розповів коротку статистику ситуації на дорогах у цьому місті.

Аналізуючи ситуацію на дорогах, можу сказати, що близько 28% з усіх ДТП у Чернівцях були за участю водіїв, які керували транспортними засобами на іноземній реєстрації. І знову ж таки у Чернівцях був випадок, коли водій автомобіля на іноземній реєстрації збив на смерть молоду дівчину, втік з місця події, у дворах залишив авто. Водія дуже довго встановлювали. Це не видумано, я цим не спекулюю. В Івано-Франківській області також є досить велика кількість ДТП, є випадки викрадення транспортних засобів. Тому якщо відбуваються перевірки, то вони відбуваються виключно в рамках Закону. Ніхто не виконує і не дає протизаконних, безпідставних наказів. Я вам це гарантую, – сказав Олег Йосипів.

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Голова ГО “Всеукраїнська організація “Авто Євро Сила” Олег Ярошевич зазначив, що вони не захищають правопорушення та не захищають злочинців за кермом.

Є люди, які порушують правила і дійсно мають бути покарані. Ми стараємося бути в рамках законодавства і співпрацювати з поліцією. Тому ми сьогодні прийшли до вас, бо безпосередньо ваші підлеглі також можуть порушувати Закон і робити непередбачені ним дії. І ми хочемо мати можливість оперативно звертатися або до вас, або до ваших людей, щоб терміново реагувати на такі події.

Т.в.о. заступника начальника ГУНП в області Олег Йосипів погодився і запевнив, що готовий до спілкування так само, як і всі його колеги.

Ми комунікуємо, співпрацюємо в рамках Закону. Де треба – підкажемо. Я впевнений, що проблем би не мало бути.

Голова ГО “Всеукраїнська організація “Авто Євро Сила” Олег Ярошевич розповів, що такий мітинг провівся більше, ніж у 100 містах України.

Ми доводимо до відома ДФС, працівників поліції, що ми є, що ми готові як на відверту співпрацю, так і на відверте протистояння. І на перевищення повноважень їх працівниками ми будемо відверто реагувати. Мені сподобалося, що керівництво поліції вийшло для спілкування і нам вдалося знайти порозуміння.

Після цього активісти пообіцяли заїхати до Івано-Франківської ОДА.

Хочемо поспілкуватися з очільником області. Все-таки голова ОДА – це ставленик Президента. І хочемо звернути його увагу на те, що така громада є в області. Ця проблема є по всій території України і ми змушуємо таких ставлеників робити звернення до самого Президента, щоб це питання вирішити все-таки на рівні держави. Ця акція – остання попереджувальна акція перед великим, масштабним дійством, яке планує “Авто Євро Сила”. Це – пропозиція сісти за стіл перемовин і знайти спільну мову, а не робити конфронтацію між державними органами і самим народом, – каже Олег Ярошевич.

За його словами планується досить потужна акція, яка пройде по всій території України та під стінами Верховної Ради.

Нагадаємо, 6 вересня власники кількох десятків машин з іноземною реєстрацією влаштували пікет під Івано-Франківською обласною адміністрацією. Вони підтримали столичну акцію протесту за доступне розмитнення кожному українцю.

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