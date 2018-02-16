На Прикарпатті взяли під варту чоловіка, який зґвалтував та пограбував дівчину

Прокуратура повідомила про підозру молодику, який зґвалтував та пограбував дівчину. Зловмисника взято під варту.

Удосвіта на перше лютого 30-річний уродженець Новоселицького району Чернівецької області в одній із івано-франківських квартир вступив у статеві зносини із знайомою потерпілою проти її волі та відкрито заволодів майном останньої з погрозою застосування фізичного насильства.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 152 («Згвалтування»), ч. 2 ст. 186 («Грабіж») Кримінального кодексу України, та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, інформує “Галку” обласна прокуратура.