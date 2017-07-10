На Прикарпатті введено в експлуатацію підвідний газопровід Надвірна-Ланчин. ФОТО, ВІДЕО

Сьогодні відбувся урочистий запуск підвідного газопроводу Надвірна –Ланчин.

Про це у мережі Фейсбук повідомив депутат Надвірнянської районної ради Андрій Карманський.

“Сьогодні ми здійснили мрію тисяч жителів Надвірнянщини. Підвідний газопровід Надвірна– Ланчин введено в експлуатацію. 25 тисяч мешканців Надвірнянщини отримають можливість користуватися газовими мережами”, – написав Карманський.

Нагадаємо, у 2006-2007 роках було споруджено першу чергу підвідного газопроводу довжиною 7,305 кілометрів і вартістю 5,620 млн гривень та частково газифіковано село Саджавка та селище Ланчин. На завершення будівництва ІІ черги підвідного газопроводу з Державного фонду регіонального розвитку у 2016 році було виділено 1,5 млн грн. У березні 2017 року газопровід Надвірна – Ланчин включили у перелік пріоритетних для фінансування об’єктів.