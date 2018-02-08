На Прикарпатті матір неналежно опікується своїми дітьми. ФОТО

Працівники ювенальної превенції Богородчанського відділення поліції разом із соціальними службами, виявила сім’ю, де батьки неналежно опікуються дітьми

Як повідомляє прес-служба ГУНП в Івано-Франківській області, батьки не виконують обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання своїх неповнолітніх дітей.

Із сім’ї, яка проживає у селі Горохолина правоохоронці та представники соціальних служб доправили до лікарні трьох дітей віком 2, 3 та 14 років, а їх 37-річну матір, яка ухиляється від виконання своїх батьківських обов’язків, притягнуто до адміністративної відповідальності.

Про батька сім’ї на разі інформації немає.