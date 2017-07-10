На Прикарпатті виявили податкові махінації на 60 мільйонів гривень

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Івано-Франківській області припинили діяльність центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2015–2017 рр проведено операцій на суму близько 60 млн гривень.

В рамках проведення операції “Рубіж-2017” та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України встановлено групу осіб, які, використовуючи підконтрольні СГД, надавали підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації митних платежів при імпорті техніки спеціального призначення.

Для здійснення своєї незаконної діяльності фігуранти зареєстрували низку підконтрольних підприємств, у т.ч. нерезидента.

У подальшому до України з Польщі ввозилася б/у техніка спеціального призначення. Використовуючи печатку підконтрольної компанії — нерезидента виготовлялися підроблені документами, до яких вносилися недостовірні дані щодо ціни товарів, які подавалися в митні органи.

У подальшому імпортовану техніку реалізовували через мережу Інтернет та замовникам.

Обсяг імпортних операцій за 2015 — 2017 роки склав понад 60 млн. грн.

За результатами проведеного обшуку вилучено 46 одиниць спецтехніки у зборі (вилкові підіймачі та навантажувачі, асфальтоукладач, котки, міксери на базі вантажних автомобілів, екскаватори, крани тощо), агрегатів (рами, двигуни спеціального призначення тощо), корпусних деталей до спецтехніки (ковші, кабіни, бочки до бетонозмішувачі тощо), 3 печатки підприємств — нерезидентів, документи фінансово — господарської діяльності та комп’ютерну техніку.

Наразі вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та вживаються заходи щодо його оцінки. Тривають слідчі дії.

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