На Прикарпатті вірусологічна лабораторія підтвердила кір у трьох вагітних

Станом на 6 липня в Івано-Франківській області зареєстровано 561 звернення з підозрою на кір, в тому числі 421 дитина віком до 15 років.

Про це йшлося під час робочої наради в Департаменті охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА, повідомляє КУРС.

Під час наради також розглянули епідемічну ситуацію щодо лептоспірозу та педикульозу серед населення області. Завідувач відділення особливо небезпечних інфекцій лабораторного центру Надія Галюк відмітила, що кількість зареєстрованих у минулому році зменшилась у порівнянні з попередніми роками, що пов’язано з недостатньою насторогою загальної лікувальної мережі до сигнальних ознак лептоспірозу.

За п’ять місяців 2017 року реєструється зниження ураженості населення педикульозом на 31%.

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