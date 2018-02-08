На Прикарпатті вироблятимуть безпілотники

На державному підприємстві ВО “Карпати” планують запустити дрібносерійне виробництво військових безпілотників та спецсистем для боротьби з дронами противника.

29 січня франківську ДП “ВО “Карпати” в рамках робочого візиту відвідало керівництво державного концерну “Укроборонпром”, повідомляє прес-служба “Укроборонпрому”.

Говорили про стратегічні плани прикарпатського підприємства на 2018 рік та підбівила підсумки 2017 року.

Одним із пунктів наради стала демонстрація безпілотних літальних апаратів, дрібносерійне виробництво яких планує запровадити ДП “ВО “Карпати”. А також питання розробки та виробництва спеціальних систем, які призначені для боротьби з дронами противника.

Слід зазначити, що ДП “ВО “Карпати” у минулому році стало найбільшим платником податків у регіоні Так, у 2017 році сплачено податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджетів всіх рівнів на загальну суму 128 млн. грн. Загальна чисельність працівників підприємства досягла 3 292 фахівців, а середня заробітна плата означилася у 7 393 грн.