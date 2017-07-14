На Прикарпатті винесено вирок організованій групі, яка розікрала близько 1,5 млн грн з банків

На Прикарпатті винесено вирок організованій групі, яка розікрала близько 1,5 млн грн...

Прокуратура Івано-Франківської області підтримала державне обвинувачення у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину організованою групою), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Як повідомив начальник відділу прокуратури області Микола Ільницький, організована група, учасниками якої були троє працівників банку та троє жителів області, упродовж 2007-2008 років уклала близько 30 фіктивних кредитних договорів, чим завдано збитків банківським установам на майже 1,5 млн грн, інформує прес-служба обласної прокуратури.

Після тривалих судових розглядів усіх їх визнано винними у вчиненні правопорушень.

Організатора групи засуджено до 10 років позбавлення волі, одному учаснику групи призначено 4 роки позбавлення волі із конфіскацією незаконно здобутих коштів, іншим членам групи призначено реальні покарання із встановленням іспитових строків.

Наразі прокуратура області вирішує питання про внесення апеляційної скарги щодо чотирьох членів групи у зв’язку із м’якістю покарання.

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